Concelhia do PSD de Vinhais acusa Hernâni Dias de “assalto ao poder” por apoiar Moura dos Santos

Em dezembro do ano passado, a Concelhia do PSD de Vinhais aprovou o nome de Carla Rio, presidente desta comissão política, para ser candidata à câmara. Esta decisão foi “homologada no Concelho Nacional do PSD”, em janeiro, como explicou em comunicado.

No entanto, a concelhia veio agora dizer, em comunicado, que estão a surgir “boatos”, que são “absolutamente infundados e ignóbeis”.

