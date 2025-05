Jovem jogador do FC Leão Negro/ CSP Vila Flor chamado à Seleção Nacional Sub-13 de Futsal

David Victor, jogador do FC Leão Negro/CSP Vila Flor e da Seleção Distrital da AF Bragança, foi convocado para integrar os trabalhos da Seleção Nacional Sub-13 de Futsal, que começam na próxima sexta-feira e terminam no domingo, na FPF Arena Portugal, na Cidade do Futebol.

O jovem jogador natural de Alfândega da Fé, de 11 anos, é universal, joga em todas as posições de futsal e mereceu a confiança de José Luís Mendes, Selecionar Nacional de Sub-13, para fazer parte de quatro sessões de treino.

Veja a lista de convocados:

ABC Nelas - Martim Gonçalves

ADC Santa Cruz Lagoa - Afonso Ferreira

ADC Santa Isabel - Martim Salgueiro

ADCR Caxinas Poça Barca - Afonso Correia

ADRE Palhaça - Carlos Correia e Renato Gomes

AR B. Boa Esperança - Miguel Trindade

ASM Vila Marim - Tomas Sousa

CD São João - Olavo Amaral

Cerveira FC - Kévin Godinho

CR Candoso - João Barros

FC Famalicão - Francisco Bezerra

FC Lão Negro/CSP Vila Flor - David Victor

Batela Alvarinho Melgaço - Matias Amorim

GCR Nun'Álvares - Rodrigo Ribeiro e Sandro Pereira

GD Biscoitos - Dilan Rocha e Guilherme Bettencourt

GD Mata - David Coelho

GDC Cohaemato - Afonso Serrão

GDR Lameirinhas - Diogo Mendonça

GRC Dínamo Sanjoanense - Afonso Peixoto

Nespereira FC - Eduardo Silva e Vasco Rodrigues

SC Barbarense - Gustavo Lima

SC Beira-Mar - Martim Neves

SC Porto Santo - Rodrigo Silva

SL Águias do Dominguiso - Afonso Casteleira e José Travassos

Torre SC - Eduardo Neto