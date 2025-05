Rodrigo Versos conquista duas medalhas no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu

O brigantino Rodrigo Versos conquistou uma medalha de prata no escalão Médio e uma de bronze em Absoluto no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu, que decorreu no domingo, em Barcelona.

O lutador da academia brigantina Studio 83 EssenceBjj nas duas participações anteriores tinha arrecadado o ouro, este ano subiu duas vezes ao pódio.

Estiveram mais de dois mil atletas no “IBJJF Master International Jiu-Jitsu Championship Europe 2025”.

Foto: Studio 83 EssenceBjj