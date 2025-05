Helena Lisboa reeleita presidente da Associação Recreativa Alfandeguense: “Queremos alargar a nossa oferta desportiva ao ciclismo e aos desportos de natureza”

Helena Lisboa foi reeleita presidente da Associação Recreativa Alfandeguense. A atual líder do clube de Alfândega da Fé vai continuar à frente por mais três anos, venceu as eleições por 23 votos de diferença. Recandidatou-se pela lista B e obteve 177 votos, frente a 154 da lista A liderada por Diana Pires. Houve ainda seis votos em branco.

Após ser reeleita, Helena Lisboa sublinhou que a Associação Recreativa Alfandeguense pretende expandir-se para novas modalidades. “Queremos alargar a nossa oferta desportiva ao ciclismo e aos desportos de natureza. Pretendemos promover a iniciativa desportiva entre crianças e jovens, crescer na qualidade e valorizar a prática desportiva como uma ferramenta de cidadania. Vemos a formação como forma de rendimento desportivo, contando com treinadores qualificados, atletas locais, para fazer crescer o clube de forma sustentável e ambiciosa”, frisou.

Recentemente, a Associação Recreativa Alfandeguense sagrou-se novamente campeã distrital de infantis no futsal. A aposta, para os próximos três anos, passa por continuar a investir nos escalões de formação da modalidade. “Apostar nos escalões de formação de futsal vai continuar a ser a nossa prioridade, sem descurar, obviamente, a equipa sénior. Até porque temos vindo a ter grandes resultados, voltamos a ser campeões com a equipa de infantis. As expectativas são sempre altas, vamos ver como é que corre a próxima época”, rematou.

Helena Lisboa quer continuar a desenvolver a Associação Recreativa Alfandeguense e a direção eleita deve tomar posse ainda este mês.