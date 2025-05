Meia Maratona das Cantarinhas vai para estrada no domingo com mais de três mil inscritos

A festa do atletismo brigantino vai para a estrada, no próximo domingo, com as competições jovens a iniciarem às nove da manhã e as corridas de juvenis e absolutos a começarem, logo a seguir, às dez horas.

Estão inscritos 3024 participantes para a quarta edição da Meia Maratona das Cantarinhas, que tem nova meta, com partida e chegada no Parque do Eixo Atlântico, em Bragança. Os percursos de 21 e dez quilómetros estão homologados pela Federação Portuguesa de Atletismo e fazem parte do calendário da World Atlethics. Há ainda a prova de cinco quilómetros, corrida de cadeira de rodas, corrida jovem e a habitual caminhada.

O ano passado, o número de inscritos tinha sido 2782. A organização da Meia Maratona está a cargo do Ginásio Clube de Bragança. Adélia Melgo, presidente do clube de atletismo brigantino, mostra-se surpreendida com o crescimento de inscrições, sobretudo na distância dos 21 quilómetros. “Passámos os três mil inscritos e crescemos nas provas praticamente todas. Este ano, surpreendentemente, a meia-maratona cresceu muito, registou um aumento de quase 40% em relação ao ano anterior. Nas provas dos dez e cinco quilómetros, o crescimento anda entre os dez e os 15% mais ou menos. É óbvio que a distância que tem mais atletas são os dez quilómetros, com 573 inscritos. Temos 777 inscritos nas corridas jovens e a caminhada conta com mais de 900 pessoas”, frisou.

Samuel Barata, atleta olímpico do Sport Lisboa e Benfica, que se sagrou campeão nacional na Meia Maratona de Lisboa é o padrinho da quarta Meia Maratona das Cantarinhas e vai estar presente no evento, mas não vai competir. Já a madrinha da prova é Cláudia Dias, que está num desafio de realizar 18 meias maratonas seguidas.

O evento conta também como uma Expo Meia Maratona, que vai estar no sábado, das 11h00 às 18h00, no Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira

Os dorsais podem ser recolhidos pelos atletas no sábado, das 10h00 às 20h00 e no domingo, no dia da prova, das 07h30 às 09h00, no local da Expo Maratona, no Pavilhão Arnaldo Pereira. “O Secretariado e a Expo Meia Maratona, que será a segunda edição, este ano têm uma diferença grande, vão ser no Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira. Claro que o ideal, principalmente as pessoas da região de Bragança, será ir levantar o dorsal no sábado e visitar a Expo Meia Maratona onde temos grandes novidades, com vários espetáculos e demonstrações dos ginásios da cidade, com aulas de zumba, pilates, padel,crossfit, step, jump, bumbum, treino funcional, bike, e yoga”, referiu.

A Meia Maratona das Cantarinhas conta com um total de dez mil euros em prémios. Há uma meta volante, em que os atletas que passarem nesse “checkpoint” estarão habilitados a um voucher de 50 euros em combustível. Serão sorteados dez vouchers no total.

Animação também não vai faltar, a competição brigantina vai contar com o “Grupo de Bombos 7 Infantes”, da aldeia de Parada, e com o grupo de gaiteiros “Copo Cheio e Gaita na Mão” que vão alegrar ainda mais o dia dos atletas e dos visitantes.