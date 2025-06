CD Miranda do Douro empata a quatro bolas com o Juventude de Pedras Salgadas na Taça Nacional de Futsal

O Clube Desportivo de Miranda do Douro empatou, 4-4, frente aos transmontanos do Juventude de Pedras Salgadas na terceira jornada da Série A da Taça Nacional de Futsal, que se jogou esta tarde, no Pavilhão Multiusos de Miranda do Douro.

Ainda não foi desta que a equipa mirandesa conquistou a primeira vitória na competição nacional, mas conseguiu o primeiro ponto na edição deste ano. O Miranda do Douro foi para o intervalo a vencer, por 3-2, mas na segunda parte não conseguiu segurar a vantagem.

Na outra partida da Série A, o Contacto Futsal recebeu e venceu de forma expressiva, por 7-1, o Cerveira.

A equipa de Cabeceiras de Basto lidera a Série A da Taça Nacional, com nove pontos. O Juventude de Pedras Salgadas está no segundo lugar com quatro pontos, o Cerveira ocupa o terceiro posto com três pontos e o Miranda do Douro está no último lugar com apenas um ponto.

Na próxima jornada, o Clube Desportivo de Miranda do Douro visita o Contacto Futsal. A partida está marcada para o dia 14 de junho, sábado, às 16h00, no Pavilhão Gimnodesportivo de Refojos, em Cabeceiras de Basto, no distrito de Braga.

Foto: CD Miranda do Douro