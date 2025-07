Alfândega da Fé vai acolher estágio de pré-temporada da equipa principal do Benfica

Os campeões nacionais de futsal vão preparar-se para a nova época no nordeste transmontano. A equipa principal do Sport Lisboa e Benfica estará, de 3 a 9 de agosto, na vila de Alfândega da Fé, para um estágio de pré-temporada.

Bruno Rachado, vice-presidente e treinador da Casa do Benfica de Alfândega da Fé, destacou a importância deste estágio ser realizado na vila transmontana. “Estamos muito orgulhosos por receber um estágio dos atuais campeões nacionais. Em cerca de um ano e meio de direção, esta é uma das grandes conquistas. Somos uma filial do Benfica e tentar aproximar o clube da comunidade local era um objetivo e algo que ambicionávamos desde o princípio. Trabalhámos muito para o conseguir e espero que a comunidade local dê uma resposta à altura”, afirmou.

Destacou ainda que esta é “uma boa oportunidade para mostrar que temos boas condições para praticar a modalidade e para dar a conhecer a beleza da nossa região”.

Bruno Rachado salientou também o vasto plano de atividades previsto no âmbito do evento. “Privar com os atletas de elite do futsal nacional vai ser uma experiência enriquecedora. O estágio incluirá várias atividades abertas à comunidade. As sessões de treino serão abertas ao público, vai haver um jogo-treino com a nossa equipa de Alfândega da Fé, sessões de autógrafos, uma ação de formação para treinadores de futsal, palestras para crianças e jovens e ações de solidariedade social junto das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho”, vincou.

A partida de preparação entre o Benfica e a Casa do Benfica de Alfândega da Fé está marcada para o dia 8 de agosto, às 20h30, no Pavilhão Municipal de Alfândega da Fé.

O principal objetivo da iniciativa é aproximar a comunidade alfandeguense. “Tentámos desenvolver ao máximo a modalidade e penso que temos uma visão muito peculiar para os sócios e simpatizantes do clube e, principalmente, para a comunidade alfandeguense, em que o propósito será tentar aproximar ao máximo as pessoas de Alfândega da Fé”, rematou Bruno Rachado.

O estágio de pré-temporada do Sport Lisboa e Benfica é promovido pela Casa do Benfica de Alfândega da Fé e conta com o apoio da Câmara Municipal de Alfândega da Fé e dos patrocinadores locais.

Foto: Victória Ribeiro/ SL Benfica