Município de Vinhais vai criar 34 percursos pedestres e cicláveis para conhecer o concelho

Vão ser criadas, no concelho de Vinhais, 23 rotas de cycling e 11 pequenas rotas pedestres. O projeto é do município, que está a preparar esta nova rede de percursos de Turismo de Natureza, com a ideia de transformar a forma como se explora o concelho.

Apesar de já existirem alguns percursos pedestres no território, segundo o presidente da câmara de Vinhais, Luís Fernandes, o objetivo é criar mais e atrair “mais visitantes”. Para além da existência de alguns percursos pedestres e da sua respetiva homologação, serão criados percursos cicláveis, que, ali, ainda não existem. “Esta candidatura já foi aprovada e o concurso já foi lançado, com um preço base de 160 mil euros, tendo sido ganho por uma empresa pelo valor de 152 mil euros”, clarificou Luís Fernandes.

Estes trilhos, tanto pedestres como cicláveis, são um convite a conhecer, com “tempo e sensibilidade”, as riquezas naturais, históricas, culturais, religiosas e gastronómicas de Vinhais, já que terão nomes ligados aos rios, a determinadas zonas e a produtos do concelho. “Temos, por exemplo, a Rota dos Soutos, de forma a potenciar a castanha e o castanheiro. Temos outra ligada ao património cultural do concelho, a dos Caretos de Ousilhão. Pretendemos criar estes percursos e, ao mesmo tempo, ligá-los ao património natural e cultural”, esclareceu Luís Fernandes.

Através da caminhada e do ciclismo, o projeto contribuirá para a valorização da identidade e da biodiversidade local.