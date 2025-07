Município de Mogadouro vai criar estrutura de observação no Miradouro da Serpente do Medal

A Câmara de Mogadouro vai investir mais de cem mil euros na criação de uma estrutura e respetivos acessos no miradouro “Serpente do Medal”, na freguesia de Castelo Branco, junto a Estevais, um local que permite contemplar a beleza dos Lagos do Sabor e que recebeu esta designação devido aos contornos das margens do rio Sabor.

Segundo o presidente da câmara, António Pimentel, que esteve recentemente no local para uma visita técnica, juntamente com a equipa do município responsável pelo desenvolvimento do projeto, a ideia é atrair mais visitantes e garantir segurança às pessoas que por ali passam.

“Trata-se de um local onde, atualmente, os visitantes acorrem permanentemente em grande número e, por isso, a câmara falou com os proprietários dessa área, uma quinta de 130 hectares. Fizemos um contrato de comodato para podermos vir a instalar um miradouro que dignifique a visitação”, esclareceu o autarca, que avançou ainda que o projeto de execução da obra já foi adjudicado.

António Pimentel assinalou ainda que a obra deverá custar mais de 100 mil euros, financiados, na totalidade, “para já”, pela câmara.

Além deste novo miradouro, que permitirá observar com maior conforto uma das partes mais emblemáticas dos Lagos do Sabor, que nasceram com a construção da Barragem do Baixo Sabor e unem os concelhos de Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros, Mogadouro e Torre de Moncorvo, António Pimentel admite que outras estruturas seriam necessárias, mas há, frequentemente, entraves à sua construção.

“Temos muitos locais, mas a filosofia das entidades ligadas à natureza aponta sempre no sentido de intervenções muito diminutas”, rematou.

Para já, avançará este miradouro, que permitirá contemplar melhor a paisagem única daquele local.