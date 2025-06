Vila Flor SC vence Ericeirense e alcança a segunda vitória consecutiva na Taça Europeia de Futebol de Praia

Depois de ter entrado com pé direito, com a vitória por 9-5 frente aos belgas do FC Genappe, o Vila Flor Sport Clube conquistou hoje a segunda vitória na Taça Europeia de Futebol de Praia. A equipa transmontana ganhou 3-1 frente à equipa portuguesa do Ericeirense, no Estádio do Viveiro - Jordan Santos, na Praia da Nazaré.

Os golos da equipa transmontana foram marcados por Fabrício Vale, que bisou no encontro, e Hugo Ferreira.

Amanhã, às 18h30, a equipa vila-florense defronta a equipa francesa Cévennes Méridional.

A Taça Europeia de Futebol de Praia decorre até ao dia 12 de junho, na Nazaré, no distrito de Leiria.

Foto: Nazare Beach Events