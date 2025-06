Clube Desportivo de Miranda do Douro fica em terceiro lugar no Campeonato Nacional de Futsal Feminino Sub-15

A equipa feminina do Clube Desportivo de Miranda do Douro conquistou o terceiro lugar no Campeonato Nacional de Futsal Feminino no escalão Sub-15. A equipa mirandesa venceu, por 0-1, frente às transmontanas da Associação Cultural Desportiva de Santo Estevão. O encontro que definiu os terceiros e quartos lugares disputou-se, no sábado, no Pavilhão Gimnodesportivo de Chaves.

Em ano de estreia nesta competição, a formação treinada por Bina Rodrigues carimbou a vitória, aos 17 minutos, com um golo de Catarina Gonçalves.

Foto: CD Miranda do Douro