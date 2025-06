Jovens pilotos da Motocruzeiro Racing Academy sobem ao pódio em Espanha

A academia de motociclismo brigantina, Motocruzeiro Racing Academy, competiu no fim de semana, em Lugo, na Vizinha Espanha, no Circuito “A Pastoriza”, e alcançou alguns pódios nas provas do VF Timing Challenge Moto Race.

Em Minimotard 65, Carlos Almeida foi o vencedor. Venceu as duas mangas, conseguiu ainda a volta mais rápida e a pole position. Em Mini GP 110, as coisas não correram tão bem ao jovem piloto, Carlos Almeida sofreu um toque de um adversário, acabou por cair e ficar na última posição.

Na categoria Minimotos, Sofia Almeida ficou na terceira posição. Fez P2 na primeira manga e P3 na segunda, sendo que conseguiu o melhor tempo por volta e esteve na luta pela vitória até ao fim.

EM GP Sport, Tiago Rafael ficou fora do pódio por apenas um ponto. O jovem piloto brigantino terminou na quarta posição, fez P4 na primeira manga e P3 na segunda. Tiago Rafael qualificou-se na segunda posição, mas “foi traído pelos dobrados” durante a corrida.

O brigantino pilotou uma Kawasaki Ninja (stock).