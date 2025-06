Vila Flor SC enfrenta hoje os alemães do Real Münster na meia-final da Taça Europeia de Futebol de Praia

É já hoje, às 19h15, que a equipa transmontana mede forças com os alemães do Real Münster para a meia-final da Euro Winners Challenge Cup (Taça Europeia). A partida realiza-se no Estádio do Viveiro Jordan- Santos, na Praia da Nazaré.

Na terça-feira, o Vila Flor SC venceu, por 3-6, os gregos do AO Kefallinia e carimbou novamente a passagem à fase decisiva da segunda competição mais importante da modalidade. Tony, Fábio Costa, Luca, Trivelas e Tim, que bisou, foram os autores dos golos da turma orientada por Marco Silva.

A equipa alemã do Real Münster chega a esta meia-final, depois de ter vencido, por 14-5, os franceses do Mouilleron-le-Captif nos quartos de final.

Na época anterior, o Vila Flor SC conquistou o terceiro lugar nesta Taça Europeia.

Na outra meia-final, que se joga às 18h00, a formação portuguesa do GD Alfarim enfrenta o BST Cévennes Méridional.

Foto: Nazare Beach Events