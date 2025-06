Acidente rodoviário mata homem na EN 213 (Mirandela/Valpaços)

Um homem, de 50 anos, morreu, esta tarde, numa colisão entre um camião do lixo e um ligeiro de mercadorias, na variante da Estrada Nacional 213, que liga Mirandela a Valpaços, próximo do nó de acesso dos Eixes, no concelho de Mirandela.

O óbito do condutor do ligeiro de mercadorias foi confirmado no local, pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação. Já o condutor do camião do lixo, um homem de 61 anos, ficou ferido com gravidade, tendo sido transportado para a unidade hospitalar de Vila Real.

As causas da colisão são ainda desconhecidas.

FOTO: Fernado Pires (Rádio Terra Quente FM)