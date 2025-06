Parte de habitação destruída num incêndio em Macedo de Cavaleiros

Uma cozinha, uma sala e um quarto de uma casa foram consumidos pelas chamas, ontem à noite, em Macedo de Cavaleiros, na Alameda Nossa Senhora de Fátima.

Segundo disse o segundo comandante dos bombeiros de Macedo, Pedro Venceslau, foi encontrada uma pessoa na habitação que se suspeita que a estaria a ocupar de forma ilegal. “Procedemos, inicialmente ao salvamento de uma pessoa. Havia um habitante na casa, que se suspeita que a estaria a ocupar ilegalmente e que se teria magoado na busca de um animal de estimação”, vincou.

Não houve feridos a registar, a vítima foi encaminhada para o Hospital de Macedo por precaução.

No local esteve a GNR, os Bombeiros de Macedo e o serviço municipal de Proteção Civil, com um total de 20 operacionais e quatro viaturas. As causas do incêndio ainda estão por apurar.

FOTO: RÁDIO ONDA LIVRE