11 atletas do Ginásio Clube de Bragança na Bilbao Night Marathon

Foram cerca de 13 mil os participantes na Bilbao Night Marathon 2021 e o Ginásio Clube de Bragança fez-se representar por 11 atletas.

Fema Domingues e Marlene Morais, que se estreou com a camisola do emblema brigantino, competiram na distância de 10 quilómetros.

Na meia-maratona, de 21 quilómetros, participaram Jorge Pires (145º da geral absoluta), Raul Bartolomeu (264º), Delmina Romão, Cecília Xavier, Cristina Soares e Carla Vieira.

Terminaram a meia-maratona 2869 participantes.

Na distância mais longa, a maratona, de 42 quilómetros, Adérito Pires foi o primeiro corredor do GCB a cortar a meta, em 120.º da geral, com o tempo de 3h30m11s, muito próximo do seu recorde pessoal.

João Paulo Preto fez a sua estreia na distância e Anabela Bordalo realizou a sua terceira maratona.

Concluíram a distância de 42 quilómetros 388 participantes.