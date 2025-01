160 milhões de euros para 3706 projetos foram aprovados no distrito de Bragança no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência

Mais de 3700 projetos candidatos ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), submetidos por entidades públicas e privadas, foram aprovados em 2024, para o distrito de Bragança. Segundo os dados disponíveis no site oficial do PRR, o distrito de Bragança contou com um investimento no valor total de 160 milhões e 670 mil euros para os projetos que têm um período de execução que se estende até 2026. O concelho de Bragança é responsável por 76 milhões de euros, ou seja, perto de metade do investimento total, fruto dos 1269 projetos aprovados no âmbito do PRR. Segue-se, Vinhais com investimento de 36 milhões de euros, apesar de ser o concelho do distrito com menor número de projetos aprovados (77). O terceiro valor mais alto do distrito, vai para o concelho de Mirandela com um total de 17,3 milhões de euros, para distribuir pelos 631 projetos aprovados. Depois segue-se, Alfândega da Fé com 289 projetos aprovados no valor de 7,3 milhões de euros, praticamente o mesmo valor que Macedo de Cavaleiros e que obteve a aprovação de 465 projetos candidatados ao PRR. A meio da tabela, ficou Mogadouro com a aprovação de 272 projetos, no valor de 4 milhões de euros. O sétimo concelho é o de Torre de Moncorvo com um valor total de 3 milhões de euros, distribuídos pelos 125 projetos aprovados. Segue-se Miranda do Douro, com 2,6 milhões de euros resultantes de 154 projetos. Carrazeda de Ansiães viu ser aprovados 82 projetos com um valor total de 2 milhões de euros. Nos três últimos lugares, aparecem os concelhos de Vimioso, com 169 projetos aprovados no valor de 1 milhão e 900 mil euros, Freixo de Espada à Cinta com 1 milhão e 800 mil euros, para a realização de 83 projetos aprovados e finalmente Vila Flor com um total de 89 projetos no valor de 1 milhão de euros. Ainda de acordo com os dados disponíveis no site oficial do PRR, mais de metade dos 2034 projetos aprovados, cerca de 55% foram para a área das qualificações e competências, com um montante global de 29 milhões de euros. Segue-se a área da eficiência energética em edifícios, com um total de 1334 projetos no valor de 2,5 milhões de euros. Ainda assim, a maior fa- tia de verbas está alocada apenas a dois projetos para infraestruturas que representam mais de 55 milhões de euros e para o setor da habitação com um total de 25 milhões de euros, repar- tidos por 61 projetos apro- vados. As restantes componentes abrangidas pelos projetos aprovados no âmbito do PRR para o distrito de Bragança são as respostas sociais, com 122 projetos, e um investimento de 10 milhões de euros. Empresas 4.0 com 57 projetos e 7,5 milhões de euros. Serviço Nacional de Saúde com 24 projetos e um valor total de 5 milhões de euros. Na área do investimento e inovação, houve 23 projetos aprovados no valor de 17 milhões de euros, 18 projetos na área da descarbonização industrial com um total de 2 milhões de euros, 16 projetos na área florestal com 2 milhões de euros, nove projetos aprovados para a cultura com 3,2 milhões de euros, quatro projetos na componente da administração pública digital no valor de 382 mil euros e finalmente 2 projetos para a área da bioeconomia com um valor total de 1 milhão de euros. o distrito de Bragança teve a aprovação de 3706 projetos distribuídos por 13 componentes, com um valor total de 160 milhões e 670 mil euros. O concelho de Bragança absorve 76 milhões de euro da verba, já Vila Flor, é o concelho do distrito brigantino que tem o registo mais baixo com um total de um milhão de euros.