21 freguesias do distrito incluídas no apoio do Governo para explorações agrícolas ardidas

Das 460 abrangidas em todo o país, 21 freguesias e uniões de freguesias são de concelhos do distrito de Bragança. Entre 10 e 14 de Agosto, o fogo consumiu em Miranda do Douro, São Martinho de Angueira e a União das Freguesias de Constantim e Cicouro, e em Vimioso, Argozelo, União das Freguesias de Caçarelhos e Angueira e União das Freguesias de Vale de Frades e Avelanoso. Em Bragança, entre 11 e 18 de Agosto, o incêndio lavrou produções agrícolas em Carragosa, França, Quintela de Lampaças e Rabal. Em Alfândega da Fé, um incêndio a 28 de Agosto, afectou a União das Freguesias de Gebelim e Soeima. Em Freixo de Espada à Cinta, a União das Freguesias de Freixo de Espada à Cinta e Mazouco foi afectada pelo fogo a 30 de Agosto. Em Vila Flor, Freixiel e Roios foram consumidos pelas chamas entre 26 e 28 de Agosto. A 18 de Setembro aconteceu um incêndio na União das Freguesias de Bornes e Burga, em Macedo de Cavaleiros, e ainda em Caravelas e Vale de Asnes, em Mirandela. E em Vinhais, entre 12 de Agosto e 19 de Setembro, foram registados incêndios em Rebordelo, União das Freguesias de Moimenta e Montouto, União das Freguesias de Quirás e Pinheiro Novo, União das Freguesias de Vilar do Lomba e São Jomil Vale das Fontes. A lista actualizada foi publicada, em Diário da República, no passado dia 18. O apoio é atribuído consoante os prejuízos causados. Até 10 mil euros, a comparticipação é a 100%. Entre 10 mil e 50 mil euros, o apoio é de 85%. E com prejuízos entre 50 mil e os 850 mil, o Governo financia 50% da despesa.