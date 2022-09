350 participantes confirmados para a primeira edição “Bragança OCR”

A cidade de Bragança recebe no próximo domingo, dia 11, uma prova de autêntica superação pessoal, de desafio à capacidade física e de muita resiliência. A prova “Bragança OCR” é uma corrida de obstáculos e vai trazer à capital de distrito cerca de 350 participantes de vários pontos do país.

A iniciativa é promovida pelo município, organizada pela Native Warriors, detentora da marca “Police Challenge”, e um dos projectos vencedores do Orçamento Participativo 2022.

Será a primeira vez que a Native Warriors traz uma corrida de obstáculos para o interior norte do país. Nelson Correia, da organização, acredita que será “um grande espectáculo desportivo” e que a expectativa é “ter casa cheia”, apontando para cerca de “800 participantes”.

A “Bragança OCR” será uma prova experiência pois servirá de teste à capacidade da cidade para entrar no Circuito Nacional Trichallenge 2023. “Esta será uma experiência mais a norte. A nossa expectativa é termos Bragança no Trichallenge. Também tem que haver vontade do município para que isso aconteça. Se não quiser entrar no circuito podemos ter uma prova só de Bragança”, disse Nelson Correia.

A pista terá 11 a 12 quilómetros e ao longo do percurso, que começa e acaba na Praça Camões, os participantes têm pela frente 25 a 30 obstáculos naturais e pré-instalados, que envolvem força, suspensão, equilíbrio, coordenação, diversão, água e lama.

Para os participantes a organização tem dois níveis competitivos, a categoria Open e a categoria Elite.

Em Open, os atletas participam de forma lúdica, sem a exigência de classificação e o sem cumprimento absoluto das regras competitivas. Já em Elite, as provas são mais exigente e de grande competitividade, com luta pelos melhores resultados e classificação nos pódios.

O percurso para as duas categorias tem partida, às 09h00, e chegada na Praça Camões, passa pelo Corredor Verde do Fervença, Zona Pólis, envolvente ao Santuário de São Bartolomeu, Campus do IPB e no Castelo de Bragança.

No dia anterior, no sábado, há uma prova para os mais novos, a Pista Kids Race, para crianças entre os 6 e os 12 anos. A pista vai ser instalada no Jardim Dr. António José de Almeida, terá cerca de 500 metros e 15 obstáculos.

Foto de OCR Police Challenge