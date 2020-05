39 computadores para alunos carenciados de Bragança

Ao longo de um mês, a união de freguesias esteve a angariar este material informático, com o intuito de o fazer chegar a alunos que não tivessem meios para acompanhar as actividades lectivas na plataforma online. O presidente da união de freguesias, Telmo Afonso, mostrou-se satisfeito com a boa vontade dos brigantinos, fazendo um “balanço positivo” da campanha. “Conseguimos angariar mais que estes 39 computadores, foram cerca de 60 no total, mas alguns não puderam ser entregues porque eram antigos e não suportavam os programas informáticos”, sublinhou, lembrando ainda que “se alguém tiver este tipo de material, que possa doar, as famílias agradecem”.

Os computadores dispõem do programa Window's 10, que permite o acesso às plataformas utilizadas para o ensino à distância. A união de freguesias contou ainda com o apoio de algumas lojas e empresas de informática para que os programas mais úteis fossem instalados nos computadores.