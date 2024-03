3ª Meia Maratona das Cantarinhas realiza-se a 12 de Maio e quer ser a festa do atletismo de Bragança

A Meia Maratona das Cantarinhas 2024 quer ser a festa do atletismo de Bragança e está cada vez mais inclusiva, como refere Adélia Melgo, presidente do Ginásio Clube de Bragança. “A prova está cada vez mais inclusiva, vamos manter a corrida da cadeira de rodas e pela primeira vez vamos ter um atleta invisual a competir. Queremos fazer a festa do atletismo, a festa do desporto de Bragança”, salientou.

A Meia Maratona das Cantarinhas 2024 tem como embaixadores Dulce Félix e Ricardo Ribas. Ricardo Ribas, é natural de Malhadas, no concelho de Miranda do Douro, neste momento é treinador de atletismo no Sport Lisboa e Benfica e como atleta tem passagens pelo Ginásio Clube de Bragança, Benfica e Braga. Representou a Selecção Nacional em diversas ocasiões e competiu nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016, Ricardo Ribas vai tentar trazer a Bragança o maior número de participantes. “Como embaixadores tanto eu como a Dulce Félix vamos fazer de tudo para divulgar o evento, para trazer a Bragança o maior número de participantes possível. As pessoas têm de se mentalizar que têm de fazer desporto, visto que dá saúde. Não é preciso ser na alta competição, podem fazer a caminhada, os 5 ou 10 quilómetros ou até mesmo a meia maratona a ritmo de passeio”, frisou.

A prova de atletismo, é organizada pelo Ginásio Clube de Bragança e pelo município, tem um investimento de 45 mil euros e segundo Miguel Abrunhosa, vereador da Câmara Municipal de Bragança, é um evento muito importante para a promoção da cidade. “Esta prova implica um investimento de 45 mil euros. Trata-se de um evento extremamente importante para a dinamização da economia, promoção do turismo e da própria marca Bragança. Estamos na expectativa de conseguir o mesmo número de atletas do ano passado, pelo menos, 1800. A Meia Maratona de Bragança é um evento de referência a nível regional e nacional”, vincou.

Neste momento, a 3ª Meia Maratona de Bragança conta com cerca de 650 inscrições e a cerca de dois meses do evento espera chegar, pelo menos, aos 1800 participantes.