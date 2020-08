9.º Concurso Vinhos de Trás-os-Montes atribuiu 12 medalhas e um Prémio Prestígio aos produtores do distrito

11 medalhas de Ouro, uma de Prata e um Prémio Prestígio foram arrecadados para o distrito de Bragança. Mário Cunha é produtor em São Pedro Velho, concelho de Mirandela, e recebeu, pela segunda vez, o Prémio Prestígio de melhor vinho tinto. “Todos os vinhos que eu levo a concurso são pontuados com medalha de Ouro ou de Prestígio”, começou por referiu, sublinhando que a “prioridade” é colocar o produto no mercado com “qualidade máxima”. Quando questionado sobre qual é o segredo para conseguir um vinho de qualidade, respondeu que está relacionado com métodos de selecção na vindima e também com a quantidade de uvas que se deixa a planta produzir. Mário Cunha vende maioritariamente os vinhos na região de Lisboa, Porto e Algarve e 40% da produção vai para o estrangeiro. Ainda assim, salientou que o negócio não sofreu com a pandemia. “Temos amigos nossos lá fora e que gostam de os encontrar, nos países onde estão, para recordar um bocadinho a nossa terra e o nosso país”. Ao todo foram atribuídas 30 medalhas de Ouro, duas de Prata e dois Prémio Prestigio, para o melhor vinho tinto e melhor vinho branco. Segundo Ana Alves, da Comissão de Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes, dos vinhos a concurso 80% tinham cotação para medalha, mas uma das regras do concurso restringe a atribuição de medalhas a apenas 30% dos vinhos. Ainda assim, a responsável pelo departamento de Enologia e Produção da comissão salientou que, este ano, foram obtidas as melhores pontuações, desde que o concurso foi criado, em 2006. “Isto é, sem dúvida, o resultado do trabalho e da qualidade dos vinhos apresentados a concurso, que é cada vez mais crescente”, referiu, salientando que o objectivo do concurso é promover, distinguir e dar a conhecer os vinhos de Trás-os-Montes, ainda mais agora, em tempos de pandemia. As distinções atribuídas valorizam o produto, mas também atraem sua compra. “Cada vez mais, o consumidor final olha muito para os vinhos que estão medalhados”, disse Ana Alves.