Abastecimento de água em “alta” vai ser reforçado em Mirandela e Vinhais

A empresa é responsável pelo abastecimento de água em “alta”, assegurando o abastecimento em “baixa”, que consiste no tratamento da água, que é já da responsabilidade dos municípios. No site da Águas do Norte foi anunciado que será feita uma beneficiação do Subsistema de Abastecimento de Água das Aguieiras entre a Estação de Tratamento de Água de Agueiras, Mirandela, e a freguesia de Rebordelo, Vinhais, numa extensão de quase 5 Km. O investimento será de 550 mil euros e a obra deverá estar concluída no prazo de 365 dias. No caso de Aguieiras, o vereador da Câmara Municipal de Mirandela, Vítor Correia, explicou que é preciso fazer “um reforço ao nível do hidropressor”, uma vez que no Verão, altura do ano em que se consome mais água, algumas localidades não têm água suficiente. “Havia algumas dificuldades, a água não chegava com pressão a todas as localidades servidas por essa conduta. Com esse investimento, haverá maior pressão e um serviço de melhor qualidade”, disse o autarca. Vítor Correia adiantou ainda que tem havido algumas perdas de água, também devido ao envelhecimento da canalização, e, por isso, “tem que haver um reforço do fornecimento em alta das condutas para evitar perda de água”. O subsistema das Aguieiras fornece a própria freguesia, mas também à da Bouça, de Vale de Telhas e Vale Salgueiro. No caso de Rebordelo, além da aldeia, também abastece Ervedosa e Agrochão. Segundo o presidente da câmara de Vinhais, nestes últimos anos de seca, havia problemas em abastecer a população, porque a “bombagem não era suficiente”. Com esta beneficiação, será feito um reforço da água que chega aos depósitos para depois ser tratada. “Tem a ver também com a questão de outro tipo de bombas e de outro tipo de mecanismos, que permite que permite que os reservatórios sejam abastecidos em maior quantidade. Digamos que aumenta o caudal do fornecimento de água para esses locais”, explicou Luís Fernandes, acrescentando que será também feita uma intervenção junto dos reservatórios, para substituição de canalização. A Águas do Norte sublinhou que o objectivo desta obra é “melhorar o abastecimento de água a uma parte significativa da população residente, e a possibilidade de a mesma usufruir de um melhor serviço público de abastecimento de água o que permitirá uma melhoria significativa da sua qualidade de vida”.