Academia de Ciclismo de Paredes conta com um treinador brigantino

Ricardo Pinto é natural de Bragança e treinador de ciclismo da Academia de Ciclismo de Paredes há cerca de um ano.

O gosto pela modalidade é antiga, desde criança, e o responsável por esta paixão é o pai, Pedro Pinto, que foi ciclista, na Escola de Ciclismo São João de Brito. “A ligação ao ciclismo já vem de casa. O meu pai, na altura em Bragança, graças ao senhor Torres, tinham a sua formação na Escola de Ciclismo São João de Brito. Eles competiram e fizeram a sua formação, na altura seria difícil fazer do ciclismo vida e tiveram que se instalar profissionalmente”, recordou.

Com o “bichinho” da modalidade sempre presente, Ricardo Pinto decidiu inscrever-se no curso de treinadores de ciclismo. A escassez de formações na área do treino e o facto de o curso se realizar em Lisboa e Anadia ainda fez o brigantino pensar, mas acabou por avançar por incentivo de Paulo Vilela, empresário de Bragança e um dos patrocinadores da Academia de Ciclismo de Paredes.

“O Paulo é alguém com quem tenho uma ligação desde a infância e lançou-me o desafio para tirar o curso de treinadores de ciclismo. Entrei na turma de Lisboa e fiz os exames presenciais em Anadia. Além dos cursos serem poucos as turmas têm poucos alunos. A pandemia atrapalhou muito a área da formação, mas trouxe a vantagem de fazermos o curso via e-learning”.

Na Academia de Paredes tem a seu cargo jovens ciclistas dos escalões de iniciados, infantis e juvenis e realça a importância de Hélder Alves, antigo ciclista, na sua integração. “A academia conta com vários ex-atletas como o Hélder Alves, o meu mentor e que me recebeu de braços abertos, tal como os restantes elementos da academia. Partilhar esta aventura com todas estas pessoas tem sido gratificante”, afirmou.

A mais recente participação da Academia de Ciclismo de Paredes em eventos foi no Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo, em Almeirim, no passado fim-de-semana. A formação nortenha arrecadou um quarto lugar em infantis e em juvenis somou uma primeira posição, terceira e quinta. Os resultados são motivadores, mas mais importante é o crescimento dos jovens ciclistas. “Almeirim é a festa do ciclismo jovem. Foi uma experiência inesquecível para todos, atletas, treinadores e pais. A participação dos mais novos orgulha-nos, sendo que nestas idades queremos é incutir-lhes o gosto pela modalidade. O objectivo é formar jovens saudáveis e tentar descobrir talentos, sem nunca descurar dos estudos. É importante incutir-lhes responsabilidade e compromisso”.

A Academia de Ciclismo de Paredes é um dos exemplos de formação de jovens talentos que há no país e Ricardo Pinto não esconde a vontade de estabelecer parcerias com os clubes do distrito de Bragança. “A distância não é problema. Se houver apoios e as pessoas certas porque não fazer algo pelo distrito e pela cidade com uma academia de formação aqui, em Bragança”, concluiu.

O próximo compromisso da Academia de Ciclismo de Paredes está marcado para o próximo sábado, dia 6 de Agosto, no Bombarral, no Campeonato Nacional de Juvenis.