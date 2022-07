Academia Municipal de Futebol de Praia de Vila Flor abre portas esta segunda-feira

O futebol de praia está a ganhar expressão no distrito de Bragança e no concelho vilaflorense é o clube local, o Vila Flor SC, é o principal dinamizador.

Saul Carvalho considera importante a abertura deste espaço de formação. “Surgiu a necessidade de criar uma academia para que os miúdos pudessem começar desde cedo a praticar a modalidade. Assim, quando chegarem à idade adulta já conseguem ter um nível competitivo alto, o que não acontece actualmente pois os jogadores que começam agora são, muitas vezes ex-jogadores de futsal ou futebol 11”.

Segundo o coordenador do futebol de praia do município e do Vila Flor SC o objectivo da Academia é “formar desde cedo jovens talentos da modalidade” para, depois, ingressarem no Vila Flor SC ou em outros clubes superiores.

A Academia Municipal de Futebol de Praia de Vila Flor vai funcionar, para já, no campo de areia do Parque Municipal de Campismo, nos meses de Primavera e Verão. O projecto é da responsabilidade do município.