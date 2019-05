Academia Santos Mártires na 'final four’ de basquetebol 3x3 do CAID

A prova contou com a participação da equipa da Academia Santos Mártires, que ficou no quarto lugar.

A formação vencedora foi o Clube de Gaia seguido da SCM Vila do Conde no segundo posto e o CAID Santo Tirso no terceiro.

A Academia Santos Mártires termina a temporada na modalidade de basquetebol e concentra-se no nacional de Parahóquei e no nacional de futsal com competição marcada para o dia 13 de Maio, em Fafe, para o apuramento para a fase final.