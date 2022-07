Academia/Studio 83 Essence BJJ ouro e prata no Portugal Grand Slam Jiu-Jitsu

O Centro de Desportos e Congressos, em Matosinhos, recebeu, este domingo, pela primeira vez, o Portugal Grand Slam Jiu-Jitsu 2022, no qual esteve representada a Academia/Studio 83 Essence BJJ com cinco atletas.

Na viagem de regresso a Bragança, a Academia trouxe na bagagem duas medalhas de ouro e quatro de prata. Rodrigo Versus, com duas medalhas de ouro, e Pedro Ferreira, com uma, venceram as categorias onde participaram.

Quanto a Rodrigo Genésio Versus arrecadou duas medalhas de prata, tal como os atletas Pedro Gonçalves e Ema Gonçalves.

No Portugal Grand Slam Jiu-Jitsu, arte marcial que tem como finalidade imobilizar o adversário com técnicas próprias, estiveram presentes mais de 300 atletas de todo o país.

A Academia/Studio 83 Essence BJJ de Bragança iniciou a actividade há cerca de três anos e meio e frequentam a Academia perto de 75 praticantes, dos 4 aos 60 anos.

Foto de Academia/Studio 83 Essence BJJ