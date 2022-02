Académico de Bragança com dupla vitória no Hóquei em Patins

A formação sub-17 do Clube Académico de Bragança terminou em grande as Finais do Campeonato Distrital de Hóquei em Patins da Associação de Patinagem do Porto.

Os brigantinos venceram, no sábado, em casa, o Académico FC por 7-3, antes da participação no Torneio de Encerramento.

Os sub-13 também somaram um triunfo, 3-6, fora de portas, com a AD Penafiel, na jornada 7 da série 17/22. O próximo jogo, relativo à jornada 8, está agendado para sábado, dia 26, no Municipal Arnaldo Pereira com o HC Marco.

Já no domingo, a formação sub-15 perdeu com o F.C. Porto B, por um expressivo 17-0, na última jornada da série A 9/16.

Foto de CA Bragança