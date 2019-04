Académico de Bragança participa no TIVE 2019

Trata-se do maior torneio da modalidade do país que até sábado, dia 20, reúne nas férias da Páscoa cerca de 1200 atletas, de 114 equipas em representação de 34 clubes de todo o país e de três clubes estrangeiros. CV Ourense (Espanha), VC Offenburg (Alemanha) e Newbridge (República da Irlanda) também vão participar. As equipas vão competir nos escalões de formação e seniores.

O torneio tem outros números interessantes é que os cinco dias de prova contam com sete quadros competitivos com os jogos a realizarem-se em 17 campos em simultâneo de quatro pavilhões.

O Torneio Internacional de Voleibol de Esmoriz é organizado pelo Esmoriz Ginásio Clube e vai para a 11ª edição.