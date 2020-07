Académico de Bragança vai hoje a votos

O actual presidente do CAB está na liderança do clube desde 2014 e tudo aponta para a sua reeleição para cumprir o terceiro mandato.

“A pandemia veio alterar por completo os planos de toda a gente. Perante esta fase tão difícil era desonesto da nossa parte não avançarmos com uma candidatura”, disse Paulo Gonçalves.

Entretanto, o CAB já retomou algumas actividades, seguindo todas as indicações da Direcção-Geral de Saúde. Os praticantes de ténis já retomaram a prática da modalidade e desde o dia 1 de Julho que os brigantinos já podem frequentar as piscinas do CAB.

Quanto à assembleia eleitoral do Académico de Bragança realiza-se esta quarta-feira, às 20h00, segundo as regras da DGS.