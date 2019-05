Académico de Bragança, Vinhais, Macedense, Miranda do Douro, Mogadouro e Vila Flor no Regional de Gira-Volei

O Clube Académico de Bragança fez-se representar por dez duplas, sendo que quatro sagraram-se campeãs regionais e duas conseguiram o segundo lugar no pódio da competição.

Para Macedo de Cavaleiros seguiu também uma vitória conseguida pela dupla Maria João Valdrez/Soraia Morais do Grupo Desportivo Macedense. De vários escalões etários, dos 8 aos 19 anos.

Quanto ao Centro de Gira-Volei de Miranda do Douro competiu com 17 equipas, conseguindo quatro pódios.

A dupla Jamali/André Almeida conquistou o terceiro lugar, as duplas Ágata Pereira/ Liliana Correia e Miguel Ferreira / Leandro Duarte ficaram na segunda posição e os atletas Diogo Ribeiro e André Carvalho conseguiram o título de campeões regionais.

As duplas vencedoras seguem para a fase nacional em Castelo de Vide, nos dias 1 e 2 de Junho.

Destaque ainda para as participações do Centro de Gira-Volei de Vinhais que, recentemente, apostou na modalidade de Vila Flor e Mogadouro.

O Encontro Regional de Gira-Volei foi promovido pela Federação Portuguesa de Voleibol e a Associação de Voleibol de Trás-os-Montes.