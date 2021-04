ACISB celebra terceira fase de desconfinamento com balões espalhados pela cidade

A Associação Comercial, Industrial de Serviços de Bragança (ACISB) deixou balões e carpetes à porta de vários espaços, num total de 210, convidando os clientes a entrar e assinalando assim esta última fase de desconfinamento, que representa a abertura de todos os sectores de actividade, ainda que continuem a funcionar com regras apertadas. A surpresa para os clientes e também para os comerciantes foi preparada durante a madrugada, pela equipa da ACISB, de forma a que se criasse um ambiente digno de uma lufada de ar fresco, de celebração e, sobretudo, de esperança num amanhã mais tranquilo. “O objectivo passou por alegrar a cidade, dar ânimo aos comerciantes, assim como as boas-vindas”, disse a presidente da ACISB, Maria João Rodrigues, que disse ainda que se “engalanou” a cidade para que os clientes sejam bem recebidos. Além dos balões, também foi deixada, de baixo das portas, uma “mensagem sentida”, indicando união. Rosa Pires, proprietária de um restaurante, foi uma das empresárias surpreendidas. “Foi uma surpresa muito boa. A ACISB, durante este período, esteve sempre conosco. É muito importante não nos sentirmos sós. Fiquei muito emocionada. Foi o sol que nos faltou hoje, a mensagem que precisamos para não baixar os braços”, referiu. Durante a tarde de ontem decorreram ainda vários momentos musicais, sem hora nem lugar marcados, de forma a conseguir continuar a criar o sentimento de surpresa, dando alegria à cidade. A ACISB também quis deixar uma nota de consciencialização e de agradecimento, colocando duas dezenas de corações na Praça da Sé. Estes trabalhos foram criados pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho e do distrito e estiveram algumas semanas no gradeamento do Hospital de Bragança, como forma de homenagear os prof issiona is que estiveram, e continuam a estar, na linha da frente.