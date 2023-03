AD Paredes e SC Mirandela sofrem derrota caseira em sub-19

Em Bragança, a AD Paredes apresentou-se frente ao Vitória SC apenas com dez jogadoras, devido às lesões que têm complicado a tarefa da equipa de Pedrinha. Perante este cenário, Joana Costa, treinadora da equipa minhota, foi a jogo também com dez unidades. O gesto de solidariedade da técnica valeu-lhe a amostragem do cartão branco.

As vimaranenses venceram o jogo por 0-2. Beatriz Freitas começou a desenhar a vitória aos 26 minutos e Joana Almeida fechou as contas da partida aos 87’. Com este resultado, as vitorianas seguem na liderança com sete pontos.

A AD Paredes ainda não pontuou e na próxima jornada defronta o Lank Vilaverdense, que nesta jornada venceu o Mirandela por 3-5. A equipa da cidade do Tua também ainda não pontuou e joga com o SC Braga, segundo classificado, na quarta jornada.

Fotos de Diogo Pinto e SC Mirandela