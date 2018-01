AD Paredes isola-se no primeiro lugar do nacional de juniores femininos

A turma de Bragança bateu a equipa de Viana do Castelo por duas bolas a zero na jornada 10 do nacional de juniores femininos.

As brigantinas lideram a competição com 19 pontos, mais três do que a Casa Povo Martim, segundo classificado, e do que o Âncora Praia, terceiro.

A A.D. Paredes tem ainda o melhor ataque da competição, 24 golos marcados.

Na próxima jornada, as transmontanas folgam e regressam à competição no dia 27 de Janeiro frente ao UDS Roriz.