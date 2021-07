AD Paredes sagra-se campeã distrital de futebol de praia feminino

A Albufeira do Azibo, em Macedo de Cavaleiros, recebeu a primeira edição do Campeonato Distrital de Futebol de Praia feminino da A.F. Bragança, primeira fase do nacional.

A Associação Desportiva Paredes foi a grande vencedora da prova ao derrotar na final, realizada este domingo, o Grupo Desportivo Macedense por 8-3, num jogo bastante competitivo.

As brigantinas apresentaram-se no torneio com um plantel formado com um misto de jogadoras de futebol e futsal, onde se destacaram Kaká, jogadora natural de Mirandela que representou o G.D. Chaves Futsal na última temporada e recentemente foi chamada à selecção nacional feminino, e Catarina Pinheiro da Lázio Calcio a 5 de Itália.

António Aires, técnico da AD Paredes, realçou a importância da prova na promoção do desporto no feminino e pede mais apoio à colectividade. “Esta iniciativa promovida pela Associação de Futebol de Bragança que sirva para motivar mais meninas para a modalidade. A nossa sociedade continua a ter alguns tiques machistas e está na hora de uma vez por todas combatermos isso. A AD Paredes não tem, em Bragança, espaços para treinar. É bom que as pessoas tenham essa noção. Se calhar se fossem meninos já tinha sido resolvido”, lamentou.

Sobre a próxima fase, o treinador diz que o objectivo passa por aproveitar a experiência. “Que desfrutem. Que levem o protector e que não se percam no canhão da Nazaré”, referiu em tom de brincadeira.

A mesma opinião é partilhada por António Fernandes, técnico do Macedense, que encara a participação na segunda fase do nacional como uma forma de preparar a equipa para a nova temporada de futsal. “Estamos numa fase de transição para preparar já a próxima época. O objectvo é aproveitar o momento e que as jogadoras se divirtam”.

A primeira edição do Campeonato Distrital de Futebol de Praia feminino da AFB contou ainda com o Santo Cristo.

Diogo Braz, vice-presidente da A.F. Bragança, acredita que estão lançadas as bases para a promoção da modalidade no feminino. “Foi uma prova vantajosa. O facto de conseguirmos ter três equipas na primeira edição é um motivo de orgulho. Pretendemos continuar com esta prova e no próximo ano tenho a certeza de que vão ser mais”, afirmou.

No jogo da final, Ângela, Joana, Bruna, Catarina Pinheiro, Catarina Silva que bisou e Raquel que também fez bis apontaram os golos da AD Paredes. Vanessa, com doi tentos, e Levz marcaram para o Macedense.

As duas equipas vão participar na segunda fase do Campeonato Nacional de Futebol de Praia feminino, de 3 a 8 de Agosto, na Nazaré.