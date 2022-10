AD Paredes vence na estreia no Campeonato Nacional da 3ª Divisão feminina

A formação sénior da AD Paredes saiu vitoriosa da partida com o Maximinense. Em jogo da jornada 3, o primeiro para as brigantinas, do Campeonato Nacional da 3ª Divisão feminina, as transmontanas somaram um triunfo caseiro por 2-1, após uma semana de mudanças com a saída do técnico Beto Silvestre.

Pedrinha, técnico da formação de juniores, assumiu interinamente o comando da equipa e estreou-se com um triunfo.

Jéssica inaugurou o marcador aos 22 minutos e colocou a AD Paredes em vantagem. Na segunda metade, a jogadora brigantina voltou a mostrar inspiração no ataque e fez o 2-0 aos 51’.

As visitantes ainda reduziram para 2-1 aos 74 minutos, mas o golo de Bárbara Leos não foi suficiente para inverter o resultado.

O próximo jogo da AD Paredes está marcado para o dia 5 de Novembro, fora de portas, com a ACRD Arsenal Crespos.