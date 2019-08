AD Valongo vai estagiar em Bragança

A equipa orientada por Miguel Viterbo prepara-se para o Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Hóquei em Patins, que começa no dia 12 de Agosto, sendo que na primeira jornada joga em casa com o HC Tigres. “Tivemos algumas conversas com o director desportivo do Valongo, o Álvaro Aguiar, e foi lançada essa possibilidade. Para os nossos atletas será uma experiência extremamente positiva já que vão ter a oportunidade de ver os melhores em treino e depois há ainda uma formação para guarda-redes com o treinador de guarda-redes da AD Valongo”, explicou Paulo Gonçalves, presidente do Clube Académico de Bragança, emblema parceira na actividade.

O estágio da AD Valongo coincide com o início dos trabalhos de pré-época das equipas de sub-13, 15, 17 e 19. A novidade este ano no CAB é a formação sub-19 elevando para seis o número de equipas do emblema brigantino que vão participar no Torneio de Abertura da A.P. Porto.