Adão Silva eleito vice-presidente da AR

Adão Silva foi eleito, na passada quinta-feira, vice- -presidente da Assembleia da República (AR). Dos 224 deputados que votaram, 190 aprovaram o nome do parlamentar que foi cabeça de lista por Bragança pelo PSD nas legislativas de 30 de Janeiro. A candidatura de Adão Silva recebeu ainda 28 votos em branco e seis nulos. Depois de mais de duas décadas na Assembleia da República, Adão Silva admite que este será um mandato com mais responsabilidade. “Assumindo a vice-presidência da AR tenho obrigações acrescidas, naquilo que é a condução de trabalhos parlamentares, quando o senhor presidente da AR assim o entender, e estar aqui à disposição dos meus colegas para que o parlamento responda bem àquilo que são as necessidades, direitos, ambições e desejos dos portugueses”, frisou. Foi no mesmo dia eleita para vice-presidente do parlamento Edite Estrela, natural de Carrazeda de Ansiães, indicada pelo PS. De destacar que num parlamento com maioria deste partido, o candidato do PSD teve mais votos favoráveis do que a socialista, que obteve 159 a favor 59 brancos e seis nulos. Já os nomes de João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, e Diogo Pacheco de Amorim, do Chega, foram rejeitados. No caso deste partido foi proposto um outro nome, o de Gabriel Mithá Ribeiro, que acabou também por ser chumbado numa segunda votação. A mesa da Assembleia tem quórum e vai funcionar com o presidente Augusto Santos Silva e os dois vice-presidentes eleitos. Adão Silva não comenta a polémica e diz apenas que se trata de liberdade de votação. Para o deputado eleito por Bragança não deverá haver problemas de funcionamento da mesa da assembleia, mas o trabalho poderá ser mais exigente. “Antes o trabalho era feito por quatro pessoas, passará a ser feito por duas pessoas e é evidente que dará mais trabalho, mas essa é também a nossa obrigação”, afirmou. Adão Silva deixa agora a presidência do grupo parlamentar do PSD, que deve escolher novo líder na próxima quinta-feira.

Berta vice-presidente da bancada PS

Já Berta Nunes, que integrou o Parlamento como deputada pela primeira vez, no dia seguinte a deixar o lugar de Secretária de Estado das Comunidades Portugueses no governo, foi escolhida para vice-presidente da bancada parlamentar do Partido Socialista. A antiga autarca de Alfândega da Fé, é uma dos 12 vice-presidentes da direcção da bancada que é liderada por Eurico Brilhante Dias.