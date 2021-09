ADCMC/CCN procura apoios que garantam a participação de atletas em provas internacionais

A Associação de Desportos de Combate de Macedo de Cavaleiros e Clube de Combate do Nordeste preparam a nova época desportiva e querem marcar presença em provas internacionais de kickboxing, mas a escassez de apoios está a dificultar a questão.

Mariana Gonçalves e Rui Batista estão preparador para participar no Campeonato do Mundo da WKF, no Egipto, de 18 a 24 de Outubro, e Fabrice Fernandes no Campeonato do Mundo da WAKO, em Itália. Contudo, a participação dos três atletas significa uma despesa de cerca de cinco mil euros.

Luís Durão, treinador dos atletas, refere que há alguns apoios, mas não são suficientes. “São sempre precisos apoios. Os que temos anualmente não são compatíveis com o trabalho que temos desenvolvido. Temos que procurar sempre apoios de patrocinadores”.

O treinador explicou que a participação em provas internacionais são dispendiosas e exigem um maior esforço financeiro. “Há o custo da viagem, da estadia, da alimentação durante uma semana. É muito dispendioso e não vai o treinador, apenas os atletas. Mesmo assim os custos são enormes. Este ano estamos a arriscar bastante. Eles têm qualidade e merecem estar nessas provas, por isso é que estamos a fazer este sacrifício”.

Fabrice Fernandes tem experiência em provas internacionais e já conquistou uma medalha de ouro no Campeonato do Mundo de WKF, assim como no europeu, e venceu o Campeonato Ibérico de Kickboxing. Já Mariana Gonçalves e Rui Batista preparam-se para a estreia em competições internacionais de kickboxing.