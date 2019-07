Adelino Silva vence ao sprint em Macedo de Cavaleiros

Foi um final de prova empolgante para os amantes do ciclismo. Depois de quatro voltas, um total de 76 km, de luta acesa pela liderança, Adelino Silva venceu ao sprint o Circuito de São Pedro, a segunda prova do Open Regional de Estrada da Associação de Ciclismo de Bragança.

O ciclista da Saertex terminou a etapa em 02h02m30s a um segundo de Gabriel Castro (DCC / ACD Pica).

Num percurso bastante rolante o calor foi o maior adversário. “A maior dificuldade foi o calor. Na prova fomos trabalhando os quatro primeiros até ao alto e depois foi cada um por si”, disse Adelino Silva.

O pódio da classificação geral ficou completo com Gabriel Castro e Yago Perez na segunda e terceira posição, respectivamente.

Em juniores destaque para o domínio do clube da casa. Ricardo Palavra foi primeiro, seguido de João Dias e Alex Rego.

Já em cadetes o Bila Bikers foi arrebatador com o primeiro lugar para Diogo Cruz, Afonso Gonçalves foi segundo na categoria e Afonso Magalhães terceiro.

Em Elite/Sub-23 vitória de Adelino Silva, em Master 30 Yago Perez arrecadou o primeiro lugar, Gabriel Castro triunfou em Master 40, Emanuel Garcia (CCMC) em Master 50 e Rodrigo Mendes em Master 60.

O Circuito de São Pedro contou com cerca de uma centena de ciclistas e algumas mudanças em termos de circuito devido aos custos com o policiamento. Este ano a meta foi colocada fora do centro da cidade e o circuito passou de três para quatro voltas.

Tiago Neto, presidente do Clube de Ciclismo de Macedo, considera que as despesas com o policiamento são “um entrave” para a organização das provas. “Felizmente no nosso caso o município tem-nos apoiado, caso contrário seria impossível assumir os custos com o policiamento”.

O Open de Regional de Estrada segue para Bragança. Em calendário está a prova “6 Horas”, no dia 18 de Agosto, organizada pelo Velo Clube.