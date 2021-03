ADSP Vale do Conde investe na eficiência energética

Os dois relvados sintéticos da Associação Desportiva de São Pedro de Vale do Conde têm nova iluminação. O clube investiu 30 mil euros na eficiência energética dos dois espaços, no âmbito do Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID) 2020.

O investimento envolveu várias entidades, sendo que 14 mil euros foi a verba recebida através do PRID. “O IPDJ comparticipou com 14 mil euros, o resto foi com fundos nossos, do Município e também da União de Freguesias de Barcel, Marmelos e Valverde da Gestosa”, referiu Susana Costa, directora da ADSP Vale do Conde, em entrevista à Rádio Terra Quente.

A renovação do sistema de iluminação há muito que era pretendida pelo clube. “Foi a substituição das antigas luminárias, por um sistema mais eficiente com lâmpadas LED. Já estávamos a precisar porque praticamente já não se via à noite”.

A obra fica concluída numa altura em que os mais novos estão sem treinar e jogar devido à pandemia da Covid-19. Em relação à retoma das competições, Susana Costa mostra-se reticente em relação a esta temporada. “No nacional ainda tínhamos uma esperança de que podíamos começar, mas agora já se perdeu. É uma pena porque os atletas continuam a telefonar todos os dias para saber quando há treinos e jogos. Sinceramente já não acredito que comece esta época”, afirmou.

Na última época desportiva, a ADSP Vale do Conta tinha inscritos cerca de 150 jovens atletas.

Em relação ao PRID 2020, além da ADSP Vale do Conde também o Grupo Desportivo Moncorvo foi contemplado com uma verba, 19 mil euros, para obras de requalificação no Estádio Engenheiro José Aires.

O Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas foi lançado em 2017 pelo Governo e nesta quarta edição vão ser renovadas 98 infra-estruturas desportivas em todo o país: 25 na zona Norte, 26 no Centro, 30 em Lisboa e Vale do Tejo, 8 no Alentejo e 9 no Algarve.

As quatro edições do PRID envolvem a reabilitação de cerca de 400 infra-estruturas desportivas, num investimento global de mais de 20 milhões de euros, financiando o Governo, através do IPDJ, cerca de 7 milhões de euros.