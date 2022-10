ADSP Vale do Conde sofre derrota caseira

O jogo foi bem disputado e ao intervalo a jovem equipa do concelho vencia por 2-1 com golos de João Tristão (24’) e Martim Moreira (34’). Para a formação vilarealense marcou Diogo Freitas aos 10 minutos.

Na segunda parte, Gonçalo Canadas igualou aos 70’ e Ricardo Marques voltou a colocar a ADSP Vale do Conde em vantagem (3-2) aos 85’.

Mas foram os visitantes que mostraram mais pontaria na recta final do encontro. Tomás Sousa restabeleceu o empate aos 86’ e Fernando Martins apontou o golo da vitória da ACD Diogo Cão aos 90’, fez o 3-4.

Com 10 jornadas carimbadas, a equipa de Vila Real segue no sexto lugar com 16 pontos e a ADSP Vale do Conde é 10ª com nove pontos.

Foto de ADSP Vale do Conde