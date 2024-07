Aeroporto Regional de Bragança pode estar de pé em 2036

Pode começar em 2026 a reconversão do aeródromo municipal de Bragança em aeroporto regional de Trás-os-Montes. O Plano Director do Aeroporto foi apresentado, na semana passada, na Assembleia Municipal de Bragança, depois de ter sido aprovado em reunião de câmara. Segundo o projecto apresentado, com as obras, que vão acontecer ao longo de 10 anos, no aeródromo municipal de Bragança, o aeroporto fica apto para voos regionais e voos de médio curso, até 150 passageiros, bem como ligações no espaço Schengen e voos de carga aérea.