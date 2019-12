A.F. Bragança aumenta número de praticantes federadas

Em Dezembro de 2018 os números apontavam para 128 e um ano depois cresceram para 135 no distrito.

Para a A.F. Bragança é um crescimento significativo e que acompanha “a tendência nacional”, como destacou o director técnico distrital, Sílvio Carvalho.

O aumento substancial no que diz respeito ao distrito de Bragança regista-se nos escalões de sub-11 e sub-13 e deve-se ao trabalho realizado “pelos clubes e no Centro de Treinos”, que têm dado visibilidade às jovens atletas.

Sílvio Carvalho salienta que a A.F. Bragança nunca teve tantas atletas federadas no futebol e futsal. “É o maior número de praticantes no futebol e futsal feminino no distrito”.

Segundo o director técnico distrital a margem de crescimento do número de jogadoras é grande. “A nossa maior probabilidade de crescer é no feminino, pois ainda há muito para fazer no futebol e futsal feminino”.

A nível nacional, segundo os últimos registos divulgados pela Federação Portuguesa de Futebol, há 10 028 jogadoras inscritas (6020 no futebol e 4008 no futsal), o que representa um crescimento de 15,4 por cento em relação ao ano passado.