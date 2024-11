AF Bragança já abriu as inscrições para os Cursos de Treinador UEFA C – Grau I e UEFA B – Grau II

A Associação de Futebol de Bragança (AF Bragança) abriu as inscrições para os Cursos de Treinador de Futebol UEFA C – Grau I e UEFA B – Grau II, que estarão disponíveis até ao dia 7 de Fevereiro.

Os Cursos de Treinador de Futebol são destinados ao público masculino e feminino, referiu, Sílvio Carvalho, o Coordenador Técnico da AF Bragança. “Contamos que haja muitos interessados e interessadas, visto que os cursos são abertos tanto ao público masculino como feminino. Ainda há algum tempo para as pessoas se organizarem, porque as inscrições estão abertas até 7 de Fevereiro de 2025”, frisou.

Sílvio Carvalho destacou também a relevância dos Cursos de Treinador de Futebol. “É cada vez mais importante que as pessoas ligadas ao futebol tenham formação, porque é fundamental para aumentem o conhecimento do jogo e aprender com a partilha de experiências com outros alunos. Dá também mais importância ao processo de certificação de clubes, porque é essencial que os clubes se dotem de pessoas com conhecimento na área do treino”, sublinhou.

Para se realizarem as formações serão necessários, pelo menos, 25 inscritos. Os Cursos de Treinador de Futebol UEFA C – Grau I e UEFA B – Grau II estão previstos para o dia 10 de Março, do próximo ano.

Foto: AF Bragança