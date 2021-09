A.F. Bragança promove ciclo de formações

Saúde, treino, aptidão física, ética e alimentação são alguns dos assuntos que vão ser abordados no ciclo de formações gerais que a Associação de Futebol de Bragança promove entre os dias 14 e 16 de Setembro.

“Factores de Rendimento: Relação Treinador Atleta e Carga de Treino” é a formação agendada para o dia 14, com Filipe Rodrigues e Luís Branquinho, ambos doutorados em Ciências do Desporto.

No dia seguinte, dia 15, José Mário Cachada, embaixador do plano Nacional de Ética no Desporto, e Pedro Forte, doutorado em Ciências do Desporto, abordam o tema “Melhor Aptidão e Maiores Valores: Treinar para saber ser e saber estar”.

O ciclo de formações fecha no dia 16 com Miguel Leal, ex-treinador do Boavista, Moreirense ou Varzim. O técnico de futebol vai falar sobre “Modelo de Organização de um clube” e “Formas de interligar a formação e futebol sénior”. Já Sandra Santos irá abordar o tema “Promoção da Saúde através do desporto e alimentação saudável”.

As inscrições para o ciclo de formações gerais, que vão decorrer em regime de e-learning, terminam no próximo dia 13 de Setembro.