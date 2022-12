A.F. Bragança termina Inter-associações de Futsal Feminino a vencer

Chegou ao fim o Torneio Inter-associações de Futsal Feminino sub-17. A prova disputou-se entre terça-feira (dia 27) e esta sexta-feira (dia 29) no distrito de Bragança, com jogos em Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Vila Flor e Bragança.

Vinte selecções distritais e regionais de futebol de todo o país apresentaram-se na máxima força e muito competitivas numa prova, essencialmente, de observação em que os resultados, apesar de motivadores para as jovens jogadoras, não são o mais importante.

O conhecimento que as atletas absorvem desta experiência é significativo para o seu crescimento na modalidade. “Penso que foi um torneio positivo. Não olhámos para os resultados, os resultados são uma consequência, olhámos para as atitudes, comportamentos e conhecimento do jogo que as atletas conseguem assimilar em relação ao futsal”, destacou António Fernandes, seleccionador distrital da A.F. Bragança.

A equipa brigantina somou duas vitórias (5-0 com a A.F. Coimbra e 3-2 com a A.F. Castelo Branco) e duas derrotas (4-1 com a A.F. Setúbal e 3-2 com a A.F. Santarém). Para o técnico são simplesmente números pois deste torneio retém a evolução das jogadoras, a maioria recrutadas no futebol, e a oportunidade dada a atletas mais jovens, algumas de apenas 13 anos, de crescer na modalidade. “Como sabem não temos uma equipa só com jogadoras de futsal, porque não temos este escalão no distrito. Temos cinco atletas com 13 anos, duas guarda-redes com 13 anos e as pessoas esquecem-se disso. Nós não olhámos para o resultado nem para quem joga mais ou menos, todas tem oportunidade. Em qualquer equipa umas jogam mais do que outras”, frisou.

António Fernandes confessa que entrosar as jogadoras de futebol no futsal não foi fácil pois todo o processo de treino e jogo é diferente, mas é a única forma de a A.F. Bragança competir a nível de selecções. “É tudo diferente. Mas é a única maneira de termos uma selecção de futsal. Eu sei que as pessoas gostavam que a maioria fosse do futsal, nós também, mas não temos essas condições”.

Num torneio de observação e captação de talentos, o técnico distrital não tem dúvidas que as atletas saíram valorizadas e acredita que as jogadoras mais velhas, como Sara Cordeiro, a goleadora e capitã da selecção, são exemplos a seguir pelas mais novas. “A Sara destacou-se sem dúvida. Depois temos as atletas de 13 anos que têm que olhar para as mais velhas e pensar que também podem evidenciar-se, pois têm margem de progressão e, pelo menos, mais três anos em contexto de selecção distrital”, acrescentou António Fernandes.

O seleccionador só lamentou não haver mais público nas bancadas num torneio em que as suas jogadoras jogaram em casa. “É pena olharmos para a bancada e não sentirmos que estamos a jogar em casa. Divulgação não faltou. Se calhar, as pessoas ainda não estão habituadas a este tipo de torneio que envolvem 300 a 400 pessoas. Qualquer pai gosta de ver o filho praticar desporto, não é a ganhar é a praticar desporto, isso é que é importante”.

Na prova apenas duas selecções somaram só vitórias, a A.F. Vila Real e a A.F. Aveiro. Destaque para a selecção distrital da A.F. Coimbra que venceu o prémio Fair-Play.

Resultados dos quatro dias de competição:

Dia 27

AF Lisboa 3-4 AF Madeira

AF Braga 3-1 AF Viseu

AF Porto 2-3 AF Aveiro

AF Bragança 5-0 AF Coimbra

AF Castelo Branco 0-7 AF Leiria

AF Santarém 5-0 AF Portalegre

AF Setúbal 6-3 AF Beja

AF Viana do Castelo 1-10 AF Vila Real

AF Guarda 0-5 AF Ponta Delgada

AF Algarve 0-2 AF Évora

Dia 28

AF Braga 0-3 AF Aveiro

AF Lisboa 2-0 AF Porto

AF Madeira 5-2 AF Viseu

AF Santarém 3-0 AF Castelo Branco

AF Coimbra 1-2 AF Portalegre

AF Setúbal 4-1 AF Bragança

AF Leiria 4-2 AF Beja

AF Ponta Delgada 3-6 AF Vila Real

AF Algarve 3-2 AF Viana do Castelo

AF Guarda 3-0 AF Évora

Dia 29

AF Lisboa 2-2 AF Braga

AF Viseu 0-7 AF Aveiro

AF Madeira 2-3 AF Porto

AF Portalegre 2-2 AF Setúbal

AF Leiria 4-1 AF Coimbra

AF Castelo Branco 0-2 AF Beja

AF Bragança 2-3 AF Santarém

AF Guarda 0-4 AF Vila Real

AF Évora 2-2 AF Viana do Castelo

AF Ponta Delgada 2-0 AF Algarve

Dia 30

AF Porto 5-2 AF Viseu

AF Braga 4-2 AF Madeira

AF Évora 2-0 AF Ponta Delgada

AF Viana do Castelo 4-3 AF Guarda

AF Setúbal 2-2 AF Coimbra

AF Leiria 2-2 AF Santarém

AF Beja 1-5 AF Portalegre

AF Bragança 3-2 AF Castelo Branco

AF Aveiro 1-0 AF Lisboa

AF Algarve 1-7 AF Vila Real