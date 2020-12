A.F. Bragança vê aprovados mais dois projectos internacionais

A Associação de Futebol de Bragança (AFB) vai avançar com mais dois projectos internacionais, ambos foram aprovados e integram o programa Erasmus +.

O primeiro chama-se “Football Makes the Difference” e tem como países parceiros a Bulgária, a Macedónia, a Roménia e a Eslovénia.

O “Football Makes the Difference” usa o desporto como ferramenta de inclusão e para melhorar a qualidade de vida da população, sobretudo das pessoas socialmente excluídas.

A primeira reunião de trabalho das entidades parceiras vai decorrer em Bragança, em Março do próximo ano.

O outro projecto aprovado está relacionado com a luta contra o doping no desporto e chama-se “Doping Roadblock Game in Sport”. Este pretende chegar a todos os atletas de todas as faixas etárias e, sendo um tema transversal, sobretudo sensibilizar os mais novos para a questão.

Os dois projectos devem ser colocados em prática a partir do próximo mês de Janeiro.

A A.F. Bragança está ainda envolvida no projecto “Bulling, Discrimination, Overcome Game” (BULLDOG), também do programa Eramus +, que visa combater o bulling, a discriminação e a violência no desporto. Há ainda o “Street Football Move” da UEFA Foundation for Children.

Devido à pandemia da Covid-19 o “Bulling, Discrimination, Overcome Game” e o “Street Football Move” vão estender-se até ao final de 2022 tal como os restantes.