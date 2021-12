AFB assina protocolo de colaboração com universidade espanhola

A Associação de Futebol de Bragança (AFB) assinou um protocolo de colaboração com a Universidade Católica de Valência “San Vicente Mártir”, de Espanha, entidade parceira no projecto internacional “Doping Roadblock Game in Sport”.

“O protocolo surge no âmbito do Programa Erasmus + e foi proposto pelo coordenador do departamento de ciências do desporto da universidade de Valência. O presidente da A.F. Bragança achou interessante e avançamos”, explicou Paulo Araújo, coordenador dos projectos internacionais da AFB.

Com o protocolo, a Associação de Futebol de Bragança vai receber alunos estagiários provenientes da Universidade Católica de Valência, sendo que existe também a possibilidade de haver intercâmbios de outros profissionais das duas instituições. “Vamos receber alunos da universidade, a partir de 2022, que queiram realizar um estágio em contexto de trabalho na AFB. É um intercâmbio de alunos da universidade e o staff da associação”.

O protocolo de colaboração foi estabelecido até 2027 e a duração mínima dos estágios é de três meses. “Esta é mais uma parceria importante pois damos a conhecer a associação a nível internacional e serve para alicerçar parceiros e parcerias com outros países”, concluiu Paulo Araújo.

Desde 2019 que a Associação de Futebol de Bragança está envolvida em vários projectos internacionais:“Football Makes the Difference”, “Doping Roadblock Game in Sport”, “Bulling, Discrimination, Overcome Game” (BULLDOG) e o “Street Football Move” da UEFA Foundation for Children são as iniciativas das quais faz parte a AFB.