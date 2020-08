AFB promove cursos de suporte básico de vida

A formação é promovida pela Portugal Football School, em parceria com a Associação Nacional de Enfermeiros e Massagistas de Futebol (ANEDAF), OCEAN Medical e Associações Regionais e Distritais de Futebol, neste caso de Bragança.

A cidade de Bragança recebe pela segunda vez o curso no dia 26 de Setembro, segue-se Macedo de Cavaleiros a 31 de Outubro, Vimioso a 28 de Novembro e São Pedro Vale do Conde no dia 19 de Dezembro.

No distrito, Mirandela, Alfândega da Fé e Torre de Moncorvo também já receberam a formação SBV e DAE.

Todos os agentes desportivos podem inscrever-se no curso de forma a adquirir competências que lhes permitam realizar manobras de SBV e DAE numa vítima com paragem cardiorrespiratória, um aspecto que é contabilizado no processo de certificação dos clubes.